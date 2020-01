Menina de quatro anos perdida durante cinco dias na Floresta da Amazónia

Uma menina brasileira de apenas quatro anos conseguiu sobreviver sozinha na floresta amazónica durante cinco dias, depois de se perder na selva quando brincava com a irmã, de oito anos, no município de Afuá, no interior do estado do Pará. Ana Vitória deve ter alta ainda esta terça-feira do hospital onde passou por tratamentos aos vários ferimentos sofridos na aventura, principalmente nos pés e nas pernas.

A bebé perdeu-se da irmã no passado dia 29 de Dezembro, quando ambas se afastaram um pouco da casa da família, localizada na comunidade do Rio Maniva, em Afuá, uma das inúmeras ilhas no interior do estado do Pará, já na fronteira com o vizinho estado do Amapá e uma das regiões mais isoladas da Amazónia brasileira. Ana Vitória desapareceu de repente do alcance dos olhos da irmã, que voltou para casa desesperada e deu o alarme.

Durante cinco longos dias, familiares, vizinhos, bombeiros e polícias vasculharam uma vasta área da floresta à procura de Ana Vitória, sem encontrarem vestígios da presença ou da passagem da criança pelos caminhos percorridos em meio à mata fechada. Foi um primo dela, numa caminhada no meio da floresta à procura da bebé, que a encontrou, quando todos já temiam o pior dada a pouca idade da menina, a tempestade que caiu sobre a região durante os cinco dias e porque toda a mata é habitada por animais selvagens.

Ao ser encontrada pelo familiar, contou Rosilete Soares, mãe de Ana Vitória, a menina estava sentada sobre um tronco no chão, muito magra, mas aparentemente tranquila e sem ferimentos graves. Depois de dias a caminhar descalça sem descanso no meio da selva à procura do caminho de volta para casa, Ana Vitória tinha cortes profundos nos pés, que a impediam de caminhar, arranhões nas pernas e escoriações por todo o corpo.

Ana Vitória contou que se tinha abrigado da tempestade, improvisando uma "casinha" com as grossas folhas de árvore espalhadas por todo o lado. Sobreviveu ao beber a água de um rio próximo e comendo os frutos de árvores que conhecia por também existirem perto de sua casa.

Olielson Pantoja, major da Polícia Militar que participou nas buscas, mostrou-se emocionado pelo sangue-frio e pela coragem de Ana Vitória. Segundo o militar, a menina passou por uma provação tremenda, uma situação à qual provavelmente muitos adultos não teriam resistido. A serenidade demonstrada ajudou a mantê-la viva até ser encontrada quase ilesa.