Menina de seis anos atacada por puma de 72 kg em parque natural

Uma menina de seis anos foi atacada por um puma no passado domingo, no Parque Natural de Rancho San Antonio County, na Califórnia.

De acordo com a ABC News, o animal de 72 kg atacou a criança numa perna, deixando-a com ferimentos ligeiros. A vítima teve de ser assistida no local e transportada posteriormente, por uma questão de precaução, para o hospital.

O ataque aconteceu durante a manhã quando a menina estava a realizar um trilho juntamente com a família e com os amigos. O animal terá aparecido de forma repentina dos arbustos e mordeu a menina, que foi salva por um homem que também visitava o espaço. O homem enfrentou o animal desferindo-lhe vários socos, fazendo com que este acabasse por se afastar e fugir.

O parque acabou por ser fechado pelas autoridades a fim de ser realizada uma investigação pelo California Department of Fish and Wildlife.