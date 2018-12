Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de sete anos de coluna de migrantes morre desidratada depois de entrar nos EUA

Menor terá passado vários dias sem comer nem beber e entrou em convulsões oito horas depois de ter sido detida, com o pai.

09:51

Uma menina de sete anos oriunda da Guatemala morreu na semana passada depois de o grupo de migrantes onde seguia com o pai ter sido detido em território americano. O caso foi agora conhecido e está a ser divulgado pelos media americanos.



Segundo o Washington Post, que cita os dados da polícia de fronteiras dos Estados Unidos (CBP), a criança integrava um grupo de 163 pessoas que entrou nos EUA a partir do México. A menor estava com o pai, quando foi intercetada no estado do Novo Mexico, pelas 22h00 do dia 6 de dezembro.



Oito horas depois, a criança começou a ter convulsões, pelas 6h25. Foram chamados os serviços de emergência, numa altura em que já registava febre de 41 graus. Alegadamente, a menor já não comia nem bebia nada há vários dias.



Levada de helicóptero para o hospital pediátrico de El Paso, no Texas, a menor sofreu uma paragem cardíaca e não recuperou. Morreu menos de 24 horas depois de ter sido assistida. A desidratação extrema é apontada como causa da morte.



O caso volta a suscitar críticas às condições em que são detidos cidadãos apanhados a entrar ilegalmente nos EUA. Várias colunas com milhares de pessoas têm chegado ao México nas últimas semanas, com o objetivo de entras na América. Trump tem reforçado a ideia de que não são bem-vindos e que serão detidos se tentarem entrar.