Adams, uma menina de sete anos, foi morta a tiro quando estava no carro, juntamente com o pai, à espera para comprar comida no drive thru do McDonalds, em Chicago, EUA.O acidente ocorreu após as 16h00 no bairro de Homan Square, em Windy City. A menina foi atingida várias vezes e foi levada à pressa para o hospital, acabando por não sobreviver. O pai também foi atingido e encontra-se no hospital em estado grave.A polícia está a investigar o caso mas afirma que está relacionado com gangues. Por enquanto não há suspeitos nem motivo para o ataque.