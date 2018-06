Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de três anos desaparece durante 12 horas e cão nunca a abandonou

Criança foi encontrada pela manhã a dormir ao lado do cão de família, um Yorkshire Terrier.

16:04

Remy Elliot, uma menina de três anos, esteve desaparecida durante cerca de 12 horas em Qulin, no estado norte-americano de Missouri. As autoridades encontaram a menina sã e salva, junto a Fat Heath, o cão de pequeno porte adotado pela família, que esteve sempre ao lado de Remy durante a noite.



A menina desapareceu por volta da hora de jantar da casa onde morava. As autoridades iniciaram logo as buscas assim que a mãe deu o alerta e a comunidade local uniu esforços para encontrar a criança. Cerca de 100 pessoas, incluindo os vizinhos, foram pela noite dentro à procura da criança. No entanto, foi de manhã, por volta das 08h30 (hora local) que o tio de Remy a avistou a dormir junto ao cão de raça Yorkshire Terrier.



"Ela estava exausta, muito suada e quente e demorou muito até que conseguisse que ela bebesse alguma coisa. A Remy disse que não estava assustada porque estava com o Fat Heath. Se ele não estivesse lá tenho a certeza que ela teria ficado aterrorizada", explicou a mãe da menina à imprensa internacional.



Apesar das muitas picadas de mosquito das quais foi alvo e de um estado de desidratação avançado, a menina de três anos encontra-se bem de saúde.