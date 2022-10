Menina de três anos é única criança sobrevivente do massacre a creche na Tailândia

Emmy, uma menina de três anos, é a única criança sobrevivente do massacre da passada quinta-feira numa creche

no norte da Tailândia.Era hora da sesta na creche quando Panya Kamrab, um ex-polícia, invadiu o edifício com uma espingarda, uma pistola e uma faca matando 37 pessoas, 24 das quais eram crianças.Quando as autoridades chegaram ao local, um dos agentes cobriu o rosto da menina com um pano e transportou-a para o segundo andar do edifício, longe do cenário do massacre.