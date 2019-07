Menina de três anos em risco de vida após consumir ecstasy durante férias em família

Uma menina de três anos está em risco de vida depois de ter consumido pastilhas de ecstasy durante férias com a família em Ibiza, Espanha.Segundo avança o jornal The Sun, a jovem russa estava com a mãe e dois irmãos quando tudo aconteceu. De acordo com as autoridades espanholas, a criança terá confundido as pastilhas com um doce, num parque de Santa Eulália, em Ibiza.A vítima foi transportada para um hospital em estado grave, ficando numa unidade de terapia pediátrica intensiva."Ela estava de férias em Ibiza. Alguns testes confirmaram que eram pastilhas de ecstasy e os investigadores suspeitam de que a menina confundiu pastilhas com um doce", disse um porta-voz da Guarda Civil espanhola.Os médicos administraram-lhe fármacos para lhe baixar as pulsações, antes de ser entubada no hospital.