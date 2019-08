Menina de três anos encontrada a brincar sozinha na rua de madrugada

Uma criança de três anos foi encontrada sozinha nas ruas de Newquay, Cornwall, em Inglaterra, por volta das 03h30 da madrugada deste domingo.

A polícia foi chamada ao local para localizar a casa da menina. De acordo com o jornal The Sun, as autoridades encontram a habitação vazia e a criança ficou aos seus cuidados.

Mais tarde, a polícia veio a confirmar que uma mulher de 40 anos acabou por ser detida por suspeita de negligência infantil.