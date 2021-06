Menina de três anos morre após comer cereais envenenados na casa de amigo

Uma menina de três anos morreu após ter comido cereais de pequeno-almoço envenenados, quanto estava na casa de um amigo a brincar em Toronto, Canadá. Segundo o canal CTV, a pequena Bernice Nantanda Wamal estava a visitar um amigo que vivia no mesmo prédio quando a mãe da menor recebeu uma chamada da progenitora do amigo a informar que a filha estava com vómitos após tomar o pequeno-almoço, cereais.

A mãe de Bernice acorreu imediatamente ao local e encontrou a filha "muito fraca" e com "a boca cinzenta". "Subi logo e encontrei a minha menina deitada numa cadeira. Ainda lhe apertei os dedinhos, para ver se tinha circulação, mas nada", conta em lágrimas a mãe, Maurine.

As duas crianças foram levadas de urgência para o hospital. O amigo de Bernice recuperou, mas a menina não sobreviveu e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade hospitalar.

A investigação policial permitiu chegar a um suspeito, Francis Ngugi, de 45 anos, que foi detido e está acusado de administrar substâncias tóxicas com objetivo de pôr em risco a vida das crianças, dois crimes de dano corporal agravado e um de negligência agravada pelo resultado da morte de Bernice.

A polícia não adianta para já o motivo dos crimes e a relação do homem detido com as duas crianças envenenadas, confirmando que o suspeito "tinha acesso a uma substância tóxica controlada no seu local de trabalho" e que foi esse veneno "a substância que colocou em cereais de pequeno-almoço para crianças".

A investigação continua. "É uma tragédia que só quero esquecer. Só rezo a Deus para que a minha filha tenha justiça", relata o pai da menina ao Daily Beast.