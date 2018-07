Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de três anos morre após explosão de trampolim insuflável

Criança foi projetada a cerca de seis metros de altura e não resistiu a queda fatal.

10:55

Uma menina de três anos morreu após ser projetada para o ar na sequência da explosão de um trampolim insuflável na praia de Gorleston, em Norfolk, Inglaterra.



De acordo com testemunhas oculares, Ava-May Littleboy foi projetada a uma altura de cerca de seis metros acima do chão. Na altura do incidente, a criança fazia-se acompanhar pela mãe, Chloe Littleboy, de 25 anos.



Numa nota escrita, a família de Ava-May mostrou-se devastada com a situação e homenageou a criança em tom saudoso. "Ela não era uma menina comum, toda a gente que a conhecia ficava com uma boa impressão dela. Qualquer um que se tenha cruzado com a Ava na vida dificilmente a irá esquecer...o seu sorriso contagiante conseguia iluminar até um quarto escuro", pode ler-se no comunicado oficial dos parentes da menina.



A menina era a única pessoa que estava a brincar naquela diversão infantil quando a tragédia aconteceu. Os responsáveis pelo insuflável garantem que este terá explodido devido ao calor muito forte que se fazia sentir na praia. Apesar das tentativas de reanimação por parte de um nadador salvador, Ava-May acabou por morrer npo Hospital James Paget para onde foi levada após a queda fatal.