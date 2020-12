Menina de três anos morre congelada após episódio de sonambulismo

Uma menina de três anos morreu congelada após, ao que tudo indica, ter sofrido um episódio de sonambulismo. Angelina, de Satka, na Rússia ter-se-á levantado durante a noite e saído do quarto, deambulando pela casa até a um corredor sem aquecimento. Com temperaturas a chegarem aos -15ºC nessa noite, a menina não terá resistido ao frio. Foi encontrada já morta pela mãe, no dia seguinte.

A polícia russa já abriu uma investigação ao caso. "Eu pus a Angelina na cama antes de ela se deixar dormir. Era antes da meia-noite. Depois vi um pouco de televisão com o meu marido e fomo-nos deitar também. Quando acordei de manja, não a encontrei na cama. Estava no corredor, deitada no chão", conta em lágrimas a mãe da menina Svetlana Kuleshova, de 23 anos. Nesse dia, a família tinha celebrado o aniversário da irmã de Angelina, que fazia um ano.

Segundo relatou a progenitora da criança, Angelina sofria habitualmente de sonambulismo. "Ela era sonâmbula. Acho que ela terá ido para o corredor e, a voltar, não conseguiu encontrar a porta para voltar para o quarto. Mãe e pai da menina garantem não ter ouvido qualquer som.

As autoridades russas investigam os pais de Angelina por negligência. Caso condenadora, arriscam até dois anos de prisão.