Menina de três anos morre durante exorcismo nos EUA

Uma menina norte-americana de três anos foi, alegadamente, morta na sequência de um exorcismo em setembro do ano passado, diz a CBS News. A morte de Arely Naomi Proctor já tinha sido considerada um homicídio por asfixia na época, mas os detalhes do caso não foram divulgados na altura.De acordo com o Mercury News, os líderes religiosos da Apostoles y Profetas, uma igreja pentecostal do norte da Califórnia, afirmaram que o exorcismo foi feito para "libertá-la dos seus espíritos malignos". Os registos do tribunal dizem que Claudia Hernandez, a mãe da vítima, acreditou que a menina estava possuída porque "acordava e gritava ou chorava periodicamente".A mulher e o irmão da criança levaram-na para a igreja, onde o avô, Rene Huezo, pastor da igreja, se juntou para realizar o ritual. As autoridades dizem que Hernandez asfixiou a filha e privou-a de comer, enquanto que o irmão e o avô seguravam a criança. Só a mulher foi acusada do crime. “Ela estrangulou-a várias vezes até o ponto em que a vítima ficou inconsciente, enfiou as mãos na garganta e continuou esse comportamento por quase um dia inteiro”, escreveu a vice-procuradora Rebekah Wise em documentos jurídicos obtidos pelo KRON.O KRON informa ainda que Hernandez publicou um vídeo no Youtube com o nome da filha como título, onde falava sobre a morte de Arely. "As pessoas podem falar mas, no final das contas, eu sei o que aconteceu, Deus sabe o que aconteceu e as pessoas que estavam lá quando ela faleceu sabem o que aconteceu", diz no vídeo.