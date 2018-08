Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de três anos morre em autocarro escolar após motorista se esquecer dela

Vítima não resistiu ao calor que se fazia sentir, em Pattani, na Tailândia.

16:41

Uma menina de três anos, Nura Nadia Ma, foi encontrada morta dentro de um autocarro escolar depois de ter sido esquecida, ao calor, pelo motorista que saiu da viatura e trancou as portas em Pattani, na Tailândia.



Durante o passeio, a menina, que não resistiu aos 35 graus que se faziam sentir, adormeceu durante o passeio e o motorista Ahama Sanay, de 23 anos, não reparou que a menina estava dentro do carro, segundo avança o jornal britânico Metro.



A mãe da menina disse que chegou à escola e ficou à espera no portão da escola antes de entrar em contacto com os professores uma vez que a filha não apareceu.



O motorista foi detido e levado para o estabelecimento prisional, tendo referido que habitualmente costuma ter a ajuda da esposa, na escola, mas que naquele dia ela não estava presente.



Os médicos confirmaram que a menina morreu por sufocamento.