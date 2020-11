Uma menina de três anos foi esta segunda-feira resgatada com vida dos escombros de um prédio na cidade turca de Esmirna, quase três dias depois do forte sismo que atingiu a Turquia e a Grécia.





Elif foi resgatada ao início da manhã de segunda-feira, cerca de 65 horas após o tremor de terra que destruiu o prédio onde vivia com a família. A sua mãe e os seus três irmãos já tinham sido retirados dos escombros no sábado, mas uma das crianças acabou por morrer no hospital. Desde então que as equipas de resgate trabalhavam sem descanso para chegar ao local onde Elif estaria.