Menina de um ano e meio morre após ser “engaiolada” na cama

Mãe da criança e namorado trocavam mensagens com queixas sobre a menina.

16:27

Uma menina de 19 meses, que vivia em Liverpool, no Reino Unido, morreu depois ter sido presa na cama pela mãe e o namorado. A mobília tinha sido alterada para ficar parecida a uma gaiola e coberta com lençóis de forma a não ter qualquer iluminação, num quarto onde a janela também foi fechada. Ellie-May Minshull Coyle alegadamente ficou amarrada na cama pelos pulsos e tornozelos com a cara para baixo até que morreu.

A mãe da menina, Lauren Coyle, de 19 anos, e o namorado, Reece Hitchcott, de 20 anos, costumavam trocar mensagens com queixas sobre o comportamento da criança, avança o jornal Liverpool Echo.

"Estou em stress com a Ellie. Ela estava a morder-me, então mandei-a para o quarto e agora ela está a bater a cabeça nas paredes" escreveu Lauren numa ocasião.

"Eu resolverei o problema quando chegar em casa. Vou pô-la no quarto", replicou Reece.

Noutro momento, a mãe da menina disse que empurrou novamente a filha para o quarto porque a criança estava a jogar, ao que o namorado respondeu "ela vai comportar-se quando eu estiver em casa".

A autópsia realizada pelo Dr. Alison Armour concluiu que a criança morreu por "contenção forçada por ligaduras em posição de face para baixo complicada por hipertermia".

O casal foi considerado inocente de homicídio culposo no julgamento esta semana. No entanto, o júri considerou-os culpados de causar ou permitir a morte da criança e acusou-os de crueldade infantil por tê-la "engaiolado" na cama. Uma nova data será marcada para a sentença.