Menina diagnosticada com cancro planeou funeral

Uma menina britânica, de 10 anos, planeou o seu próprio funeral após um diagnóstico de cancro.Crystal Smith tinha seis anos quando os médicos descobriram um neuroblastoma, tipo de tumor que é frequente nas crianças. A menina começou a sentir dores no estômago e nas pernas, mas os exames não foram conclusivos. Em 2015, Smith recebeu o diagnóstico. Através de um exame de sangue os resultados indicaram que tinha anemia e mais tarde o diagnóstico de cancro acabou por chegar.Crystal fez tratamentos de quimioterapia, bem como de radioterapia e imunoterapia antes do transplante de medula óssea.A criança acabou por morrer em dezembro de 2018. "Ela tinha 10 anos quando faleceu, mas era como se fosse mais velha. Já tinha planeado seu próprio funeral. Queria ser enterrada com a avó. Ela tinha pensado em tudo tudo", disse Sabrina, mãe Crystal, citada pelo the Mirror.