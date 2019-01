Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina doente que sofre com dores agoniantes pede para morrer no aniversário

Criança de 12 anos sofre de uma condição rara que a faz ter dores comparáveis a queimaduras de terceiro grau.

Irmani Chowdhury é uma menina de 11 anos que sofre de uma condição rara incurável que a faz sofrer dores comparáveis a queimaduras de terceiro grau.



A criança está a ser sedada com quantidades enormes de medicamentos para aliviar o seu sofrimento no Hospital Diana, Princessa de Gales, em Lincolnshire, no Reino Unido.



A menina sofre de cistite intersticial, uma inflamação crónica das paredes da bexiga, que lhe causam várias feridas e sangramento, e diminui o espaço disponível para armazenar urina. Esta doença afeta normalmente pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos e é mais comum em mulheres. No entanto, em crianças é extremamente raro de ser detetada.



A família procura desesperadamente ajudar a pobre Irmani com tratamentos inovadores. Apesar de haver um gel especial que pode aliviar de forma significativa o sofrimento da criança, o hospital aguarda por licenciamento para poder obter a receita do medicamento.



Enquanto isso, a menina de 11 anos continua a sofrer, com um tubo instalando no estômago para armazenar a bexiga.



Desolado, o pai da menina, Rahman Chowdhury afirmou em declarações à Grimsby Live que a filha não teve uma infãncia feliz e que ninguém faz ideia do que ela sofre diariamente.



"Quando lhe perguntei o que ela queria de prenda de aniversário para a semana que vem ela respondeu que só queria morrer", disse o progenitor da menina, que não compreende a demora do hospital em adquirir o gel.



Para além de todo o sofrimento diário pelo qual Irmani está sujeita, há um grande risco de a criança contrair sepsis, uma infeção generalizada do corpo, e morrer.