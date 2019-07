Menina estrela do Youtube de seis anos compra prédio de sete milhões de euros

Uma menina de seis anos, estrela sul-coreana no Youtube com cerca de 30 milhões de assinantes, comprou um prédio de cinco andares que custa nada mais, nada menos do que sete milhões de euros em Seul, na Coreia do Sul.Segundo avança a CNN, o edifício foi comprado no bairro de Gangnam, no início deste ano. A criança conseguiu arranjar a fortuna através de dois canais que tem no Youtube, sendo que um dos quais se prende a apresentar críticas a brinquedos.Um dos vídeos mais populares da menina tem perto de 400 milhões de visualizações.De acordo com a mesma fonte e apesar do sucesso, alguns dos seus vídeos já criaram alguma controvérsia no país e muitos criticam os pais por compactuarem com a compra do imóvel.Num dos vídeos publicados, é possível ver a menina a roubar dinheiro da carteira do pai. Muitas denúncias surgiram e um tribunal de família ordenou a retirada de vários vídeos.