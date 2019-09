Menina fã da Disney com condição genética rara morre em cruzeiro durante férias de sonho

Uma fã da Disney de apenas 13 anos, com uma condição genética rara, morreu durante um cruzeiro da Disney, na Noruega, naquelas que eram as suas férias de sonho.Segundo avança o jornal britânico Metro, a menina, Ellie Pyle, tinha seis anos quando lhe foi diagnosticada a doença, que afeta apenas dez crianças no Reino Unido. Desde então, sofria convulsões diárias, tendo ficado incapaz de falar e de andar.Ellie morreu a 5 de setembro, num dos dias em que se realizou o cruzeiro, planeado pelos pais durante dois anos."Era uma menina muito determinada, mas teve um ano realmente difícil em termos de saúde", sublinhou a mãe da menina, que chegou a ir ao hospital três vezes de emergência."Ela teve o primeiro ataque aos 18 meses. O maior desafio era controlá-los, uma vez que eram diários. Havia dez meninas com esta condição. Fomos a um acampamento para pessoas com deficiência, com piscinas aquecidas. Ela adorava água", referiu.A família da menina documentou alguns momentos da vida de Ellie na página de Facebook 'Princess Ellie Pyle', na qual é possível ver a menina com os irmãos, em festas.