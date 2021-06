Menina inglesa de dois anos morre após ingerir pilha de botão de comando

Harper-Lee Fanthorpe, uma criança de dois anos, morreu após engolir a pilha de um comando. O ácido queimou o esófago e uma artéria importante e resultou num sangramento extenso. A criança sofreu uma arritmia cardíaca e os médicos não a conseguiram salvar.

De acordo com o apurado pelo jornal britânico The Mirror, as autoridades abriram um inquérito para averiguar as causas do acidente e a mãe da criança afirmou que "não sabia que os itens podiam ser tão perigosos".

Os pais só repararam no incidente quando encontraram o comando no quarto da filha sem uma pilha. A criança começou a vomitar sangue e foi internada no hospital Royal Stoke University, em Inglaterra, a 23 de maio.

A pediatra do hospital Anna Pigott em declarações à BBC afirmou que este caso não é único, "estamos cientes de uma série de mortes e ferimentos muito graves que envolvem crianças que engoliram este tipo de materiais no Reino Unido, portanto, este não é claramente um incidente isolado", afirma.

A médica alerta também os pais para estarem atentos a alguns sintomas como "tosse ou baba, tosse com sangue e apontar para a garganta ou barriga". Acrescenta ainda que "crianças com qualquer uns destes sintomas, sem outro motivo óbvio, devem ser levadas ao hospital imediatamente para serem avaliadas. Um simples raio-X pode identificar se uma bateria foi engolida e se é provável que cause perigo".

Em Portugal, de acordo com a Direção Geral do Consumidor, entre 2001 e 2013 aconteceram cerca de 100 acidentes relacionados com a ingestão destas pilhas.