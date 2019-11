Menina morre à fome depois dos pais a forçarem a fazer jejum e exercício físico

Uma menina brasileira de 11 anos morreu depois de lhe ser imposto pelos pais uma rotina regrada por jejum, exercício e orações.

As autoridades relatam que encontraram um diário com 300 páginas onde Perolla Pires escreveu detalhadamente como a sua mãe Aline, de 26 anos, e o padrasto Enri, de 47, a forçavam a fazer exercício e a orar durante horas como forma de corrigir o comportamento e as "más maneiras".

Além destas regras impostas, a menina era mantida trancada no seu quarto sem comida e água durante vários dias.

As páginas continham ainda desenhos da menor a exercitar-se com o estômago vazio. Quando mostrados à mãe, esta confessou que cada vez que os filhos desrespeitassem os pais, não comiam.

A polícia foi alertada para a situação quando o casal levou a menina "pálida e sem vida" ao hospital a 24 de outubro, segundo relata o jornal britânico Metro.

A autópsia acabou por revelar que a causa da morte foi desnutrição proteico-calórica caracterizada pelo consumo insuficiente de calorias e proteína.

O casal, apesar de negar a responsabilidade pela morte da criança e culpar os médicos pela tragédia, acabaram detidos e acusados de abuso físico e de tortura.

A cerimónia fúnebre da menina decorreu no passado sábado na presença de centenas de moradores da sua cidade Ubutuba, no Brasil.