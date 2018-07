Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina morre após ter sido esfaqueada na festa de aniversário

Criança tinha três anos e foi atacada por Timmy Kinner, de 30.

Uma menina norte-americana de três anos morreu esta segunda-feira depois de, no passado sábado, ter sido esfaqueada na sua própria festa de aniversário, em Boise, no estado do Idaho. Timmy Kinner, de 30 anos, entrou na celebração e esfaqueou nove pessoas no total.



A criança não resistiu aos ferimentos infligidos pelo homem. A festa ocorria num complexo de apartamentos que acolhe refugiados, avança a CNN.



Além da aniversariante, outras cinco crianças e três adultos ficaram feridos no ataque.



William Bones, chefe da polícia encarregue do caso, afirmou, no domingo, que Kinner tinha atacado a festa como vingança por ter sido expulso dos referidos apartamentos.



O atacante foi detido e será novamente presente a tribunal no próximo dia 16.