Menina morre com ataque de asma após regressar de funeral da mãe

Criança de 11 anos morreu seis semanas após a mãe, repentinamente.

Uma menina de 11 anos sofreu um ataque de asma fatal quando regressava do funeral da própria mãe. Syira Coutain-Harebin ainda foi levada para o hospital mas acabou por não resistir à falta de ar. O caso ocorreu em Londres seis semanas depois do óbito da mulher ter sido declarado.



A tragédia ocorreu alguma semanas depois da morte repentina e inesperada da mãe, Mary Coutain. A menina, que tinha comemorado o seu aniversário há cerca de um mês, morreu no passado dia 1 de junho.



Anne-Riddle, uma amiga próxima da família, revelou que os médicos tudo tentaram fazer para que a criança se salvasse. "Estou devastada por ter perdido uma amiga e agora a menina dela tão tragicamente e de repente", escreveu na página de angariação de fundos criada para pagar o funeral da menina.



De acordo com o jornal Mirror, a asma é a causa de morte de três pessoas por dia no Reino Unido.