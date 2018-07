Menina morre enforcada ao brincar com cordas de saltar

Daisy, de seis anos, foi encontrada morta no quarto pela mãe.

11:19

Uma menina britânica de seis anos morreu enforcada acidentalmente quando brincava com duas cordas de saltar no seu quarto. Daisy Dymyd foi encontrada pela mãe, conta o The Sun.

A progenitora achou estranho a menina estar tão sossegada e foi ao andar de cima da habitação ver o que se passava. Ao chegar ao quarto da criança deparou-se com o cenário macabro.

Ligou para o número de emergência e seguiu as instruções dadas ao telefone pelos especialistas de modo a tentar reanimar a filha. Quando os paramédicos chegaram, levaram a menina para o hospital mas esta não resistiu.

"Não há qualquer suspeita do envolvimento de uma pessoa na morte da menina. Ela era muito alegre e divertida", referiu Elizabeth Didcock, assistente do caso.

As autoridades afirmam que Daisy morreu "em poucos segundos".