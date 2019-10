Menina nigeriana chora ao ser-lhe calçado o primeiro sapato da sua vida

Ajegunle. Ao se deparar com aquela menina, Sherrie não resistiu a partilhar o vídeo nas redes sociais.



Uma menina nigeriana chorou ao ver pela primeira vez um sapato calçado. O momento emocionante foi registado em vídeo.Sherrie Silver, a coreógrafa do vídeo 'This is America', estava na Nigéria, numa ação de solidariedade a dar sapatos novos a um grupo de crianças desfavorecidas de

A coreógrafa é uma das integrantes da organização sem fins lucrativos Children of Destiny e visita a Nigéria regularmente.

O vídeo, publicado na semana passada, conta já com mais de 74 mil visualizações e foi partilhado por vários meios de comunicação norte-americanos.