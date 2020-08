Menina portuguesa de 3 anos morre atropelada pelo tio em França

Uma menina de três anos morreu atropelada este sábado quando o tio fazia marcha atrás num carro em Piennes, França.De acordo com o jornal francês L'Est Républicain, o tio da vítima, de 31 anos, seguia ao volante do veículo. O condutor afirmou que não se apercebeu da presença da menina na parte de fora do carro quando iniciou a manobra.Foram accionados para o local os bombeiros de Piennes e Audun-le-Roman e uma equipa do Smur (correspondente ao INEM). Foram ainda realizadas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.Segundo o mesmo jornal, o alerta foi dado pelas 16h15 para a casa da família.