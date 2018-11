Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina que morreu a tentar salvar cadela enterrada com esta

Enterro vai realizar-se este sábado em Lexington, nos Estados Unidos.

10:22

Uma rapariga de 12 anos, Jennarae Goodbar, que morreu este sábado quando tentava salvar a sua cadela de atropelamento no estado de Virginia, nos Estados Unidos, vai ser enterrada ao lado do seu animal.



Segundo avança a CBS News, a menina estava a treinar a cadela quando esta começou a correr para o meio da estrada. Foi nesse momento que terá acontecido o acidente.



A dona ainda tentou trazer o animal de volta para o passeio, mas um carro acabou por atropelar tanto a criança como o animal.



O enterro vai realizar-se este sábado em Lexington, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos.