Menina recebe peluche com perfume e voz da mãe que morreu para não a esquecer

Kristen Hawksey, de 23 anos, morreu vítima de cancro no dia de Natal do ano de 2017, no Reino Unido, e deixou a sua filha, Penelope Turner, de apenas 15 meses.Para que a menina nunca se esquecesse da mãe, a tia de Kristen decidiu comprar um urso de peluche da marca 'Build-A-Bear' e gravou a voz da sobrinha. Assim sempre que a pequena Penelope aperta o ursinho pode recordar a mãe a rir, a mandar beijos ou a dizer que a ama.Segundo o jornal Liverpool Echo, Kellie pediu aos fabricantes do urso de peluche para inserirem no interior do brinquedo o perfume preferido de Kristen para que a filha pudesse sentir o cheiro da mãe.A 'Build-A-Bear' é uma loja que permite aos clientes a possibilidade de construírem os peluches como desejarem. Podem escolher a cor, roupa ou até colocar, no seu interior, gravações, palavras e perfumes.Este caso parece ter inspirado outras famílias e, no Natal de 2018, uma mãe norte-americana recebeu como presente um urso de peluche com a voz do filho.