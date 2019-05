Mãe nota mancha no olho da filha e descobre que a menina sofre de cancro raro

Uma menina foi diagnosticada com uma forma rara de cancro após a sua mãe ter visto uma mancha branca nos olhos da filha numa foto.



A criança, Isabelle, teve remover um dos olhos ao ser diagnosticada com retinoblastoma, um tumor maligno raro.

A mãe da menina, Kellie Perren, terá sido a única pessoa a reparar no brilho que Isabelle tinha no olho, pois a mancha desaparecia constantemente. As fotos da menor mostraram o sinal preocupante e acabaram por levar ao diagnóstico.

"Eu não conseguia explicar. Eu perguntava às pessoas se elas conseguiam ver, mas ninguém conseguia", disse Kellie ao canal australiano Seven News.

"Parecia que a mancha era um fantasma, num momento a mancha era visível e no outro desaparecia", revelou a mãe da criança.

"Apesar dos desafios, a Isabelle, que agora tem cinco anos, está bem e eu estou muito orgulhosa. Ela sabe ler, escrever e está a aprender", acrescentou a mulher.

O reflexo branco constante na pupila, o estrabismo e a mudança da cor da íris são alguns dos sintomas deste cancro que pode ser fatal se não for tratado.