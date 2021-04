Menina violada por dois homens que a seduziram com promessa de vacina contra a Covid-19

Uma menina foi sequestrada e violada por dois homens que lhe tinham prometido uma vacina contra a Covid-19, na Índia.

Numa altura em que o país é devastado por centenas de milhares de mortes devido à doença, com novos recordes de casos todos os dias e cremações a céu aberto, a vítima foi abordada num centro de saúde na cidade de Patna por dois homens, identificados pelas autoridades como Rocky e Montu.

Os dois predadores prometeram que lhe dariam a vacina da Covid-19 e a menor acompanhou-os para uma casa abandonada, onde a menor foi amarrada e violada pelos dois homens.

"Quando a vítima ofereceu resistência e tentou fugir, eles agrediram-na, penderam-lhe as mãos e as pernas, e taparam-lhe a boca com um lenço, e violaram-na à vez. A vítima conseguiu depois libertar-se e fugiu para casa. Contou o que tinha acontecido à família, que prontamente apresentou queixa", contam as autoridades à agência Indo-Asian News Service.

Já foram detidos os dois suspeitos do crime, segundo a polícia local. "Ela conhecia os suspeitos e chegamos rapidamente à sua identidade. Realizámos buscas que permitiram a detenção dos dois suspeitos esta quarta-feira", anunciaram as autoridades.

Exames médicos já feitos confirmaram a violação da menor, num altura em que a polícia continua a investigar o caso.