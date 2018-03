Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina vítima de abusos sexuais engravidou seis vezes em quatro anos

Caso de criança de 11 anos faz parte do rol do maior escândalo de abusos sexuais do Reino Unido.

Uma menor engravidou seis vezes durante quatro anos em Telford, cidade britânica onde se acredita ter tido lugar o maior escândalo de abusos sexuais em larga escala no Reino Unido e que terá afetado cerca de 1000 raparigas ao longo de 40 anos.



A menina de 11 anos foi sinalizada pelos agressores em 2004. Quando tinha 15 anos passou a sofrer abusos constantes por parte de dois homens, que duraram quatro anos.



Teve um filho de cada um dos violadores e sofreu quatro abortos - um deles involuntário. Vários documentos provam que os serviços sociais e alguns professores da jovem sabiam do que se passavam, mas nada fizeram para travar os abusos.



Uma investigação do jornal The Mirror expôs o horror desta rede de abusos sexuais na cidade de Telford, com cerca de 170 mil habitantes. As vítimas eram abordadas por gangues que as afastavam das famílias para mais tarde as drogarem, agredirem e violarem. Estes abusos remontam até à década de 80.



Tal como no caso da menina que engravidou seis vezes em quatro anos, há provas de como as autoridades taparam os olhos durante cerca de duas décadas às histórias de abusos que afetaram aquela cidade do Reino Unido.



De acordo com a investigação do Mirror, pelo menos três pessoas foram assassinadas e dois outras morreram em tragédias relacionadas com o escândalo que fez milhares de vítimas desde os anos 80 em Inglaterra.