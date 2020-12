Meninas de quatro e sete anos mortas a tiro à porta de casa durante operação policial no Rio de Janeiro

Duas meninas, de 4 e 7 anos, foram mortas a tiro quando brincavam à porta de casa durante uma ação da Polícia Militar na favela Barro Vermelho, no bairro Gramacho, em Duque de Caxias, na área metropolitana da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Emilly Victória Silva dos Santos e a prima, Rebecca Beatriz Rodrigues dos Santos, morreram à frente da família.

Passava pouco das 20 horas de sexta-feira, Emilly e Rebecca brincavam no passeio em frente à casa da avó, que costumava tomar conta delas enquanto os pais iam trabalhar, um lugar que a todos parecia seguro, quando uma viatura da Polícia Militar parou em frente e, de acordo com moradores, agentes dispararam vários tiros na direção das crianças, atingindo mortalmente Emilly na cabeça e Rebecca no tórax. Ana Lúcia Alves de Souza, de 51 anos, familiar das meninas, garante que nada de anormal estava a acontecer no local e que os polícias, como ocorre amiúde em favelas brasileiras, atiraram por atirar.

"Elas estavam na calçada da casa delas a brincar, quando do nada apareceu um carro da Polícia Militar e eles começaram a disparar na direção em que as meninas estavam. Não estava a acontecer nada na hora. Eles (os agentes) não tiveram nem o cuidado de olhar para o lado em que estavam a atirar para ver quem poderiam acertar, simplesmente atiraram. Eram crianças que estavam a brincar e agora, infelizmente, vão virar apenas estatística"-Desabafou Ana Lúcia, expressando a sua tristeza pela tragédia e a indignação pela ação policial.

Na versão da Polícia Militar, os agentes foram alertados para tiros naquela região e, quando chegaram, já encontraram as duas crianças mortas, não tendo nenhum dos agentes disparado. As mortes de Emmily e Rebecca vão ser investigadas pela Polícia Civil (Judiciária), mas, infelizmente, como em tantos casos semelhantes, há grandes probabilidades de a autoria dos disparos nunca ser identificada ou de, mesmo sendo, os culpados não serem punidos.