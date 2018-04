Menino acorda do coma após família decidir desligar as máquinas

Criança de dois anos acordou no domingo de Páscoa.

Um menino de dois anos acordou do coma um dia após a família decidir desligar a máquina de suporte de vida. A recuperação de Dylan Askin, que sofria de um cancro raro nos pulmões, aconteceu no domingo de Páscoa do ano passado em Nottingham, no Reino Unido.

"Não me considero religiosa, mas acredito que foi um milagre", começou por dizer a mãe, Kerry, ao The Derby Telegraph. Segundo esta, o filho mais velho exclamou que o menino "é como Jesus".

Durante a entrevista, a progenitora revelou ainda que os médicos consideravam que o filho se encontrava numa condição irreversível e que não iria recuperar. Após o batismo no hospital na Sexta-Feira Santa, a família despediu-se da criança.

Segundo Kerry, quando os médicos começaram os procedimentos habituais para desligar as máquinas, Dylan começou a dar sinais de vida. "Os níveis de oxigénio começaram a subir", explicou à imprensa local.



"Dissemos para pararem porque ele ainda tinha forças para lutar", desvendou.

Dylan terminou o tratamento contra o cancro com sucesso o ano passado e encontra-se agora estável. Após a recuperação, a família focou-se em ajudar instituições de caridade.