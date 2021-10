Menino aproxima-se do Papa Francisco durante audiência geral e pede-lhe o solidéu branco

A espontaneidade das crianças é algo que lhes é característico e, como tal, o Papa Francisco não se surpreendeu quando um menino se aproximou de si durante a sua Audiência Geral semanal e lhe disse que queria o solidéu branco de seda, um pequeno barrete liso e em forma de calota usado apenas pelas autoridades papais.



Paolo Jr tem 10 anos e invadiu a audiência durante a saudação aos peregrinos no Vaticano para o pedido inusitado ao Sumo Pontífice.







Paolo foi aplaudido pelo público e, feliz, também bateu palmas. No final, o Papa acedeu ao seu pedido e deu-lhe um solidéu igual ao seu.



Sobre o momento, Francisco elogiou: "Veio-me à mente o que Jesus dizia sobre a espontaneidade e a liberdade das crianças, quando esta criança teve a liberdade de se aproximar como se estivesse em sua casa. Jesus nos diz: 'Se vocês não se tornarem crianças, não entrarão no Reino do Céu'".



"Agradeço-lhe pela lição que deu a todos nós", disse ainda.



Percebendo que o menino sofria com uma limitação (défice cognitivo) Francisco apontou: "Que o Senhor o ajude na sua limitação, no seu crescimento, porque nos deu este testemunho, que veio do coração. As crianças não têm um tradutor automático do coração para a vida: o coração simplesmente segue em frente".