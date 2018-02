Menino autista torturado pela mãe tem de amputar dedos

Criança de quatro anos era proibida de comer e trancada no roupeiro.

Megan Schug, de 24 anos, é acusada de espancar o filho autista com ardósias de madeira, de proibir a criança de comer e de a trancar durante a noite no roupeiro. Os médicos tiveram de amputar vários dedos ao menino devido a gangrena causada pelos ferimentos. A mulher aguarda julgamento na prisão do Michigan, nos Estados Unidos.

As autoridades foram alertadas após a jovem levar o menino às urgências por "não comer e ter dificuldade em ficar acordado". Os médicos ficaram chocados com o nível de desnutrição da criança, aspeto sujo e feridas por todo o corpo.



Devido ao estado de negligência em que o menino foi levado ao hospital, a proteção de menores foi aconselhada a visitar a casa da vítima.

Megan não se impôs à visita, e segundo Michael Zaleski, o profissional que visitou a habitação, "a casa não tinha qualquer mobília com exceção de um pequeno sofá e uma televisão. Existiam vestígios de urina e fezes humanas no chão".

Segundo o Daily Mail, a mulher admitiu em tribunal ser responsável pelos ferimentos, mas afirma ter sido obrigada pelo companheiro, Miller, com medo de ser agredida. O homem também foi detido.

Familiares da criança declaram em tribunal que por várias vezes tentaram retirar o menino da mãe abusadora, mas sem sucesso.