Menino britânico aprende a ler sozinho aos dois anos e pais descobrem que filho é um génio

Uma criança de quatro anos foi aceite na Mensa, uma sociedade para pessoas mais inteligentes do mundo, depois de ter aprendido a ler, sozinho, quando tinha apenas dois anos.Agora, Teddy consegue contar até 100 em sete línguas diferentes, incluindo o mandarim.O menino britânico pertence à sociedade desde os três anos de idade, o que o tornou no membro mais jovem da organização no Reino Unido.A Mensa aceita pessoas que pontuam no percentil 98 ou superior num teste de inteligência. A mãe de Teddy, Beth Hobbs, disse à BBC que o menino aprendeu a ler com apenas 26 meses de idade a "ver televisão infantil e a copiar os sons das letras".Beth conta ainda que quando Teddy regressou à creche após o período de confinamento, avisaram as educadoras de que o menino já sabia ler. "Recebemos um telefonema do infantário, que tinha enviado um professor da pré-escola para verificar, que disse que sim, ele sabe ler!", conta."Ele está a começar a perceber que os seus amigos ainda não sabem ler e não sabe porquê", disse a Sra. Hobbs e acrescenta: "Se ele consegue fazer estas coisas, então tudo bem, mas ele vê isso como: todos nós temos os nossos talentos individuais".