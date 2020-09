Menino com autismo em estado grave ao ser atingido a tiro pela polícia

O menino, gravemente ferido, está internado no hospital a recuperar.

Um polícia atingiu a tiro um menino, de 13 anos, que sofre de autismo, na noite de sexta-feira, em Salt Lake City, em Utah, EUA.Este ato levou a que fosse aberta uma investigação, levantando preocupações sobre o uso das forças policiais numa cidade que tem assistido a constantes protestos pelo abuso da polícia.

"Ameaçou algumas pessoas com uma arma", disse o sargento Horrocks, acrescentando que o oficial havia disparado a arma "durante uma curta perseguição.". A mesma fonte avança que o jovem estaria a ter um surto psicótico. A mãe do menino garante que ele não tem acesso a armas e que jamais ameaçaria a polícia, apelando a que os agentes sejam mais compreensivos com alguém que tem uma doença.



Apesar da identidade não ter sido revelada, o polícia envolvido neste crime já foi afastado e assim permanecerá durante a investigação.