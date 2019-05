Menino com síndrome de Down torna-se figura paterna depois do pai abandonar a família

Um menino de 14 anos com síndrome de Down tornou-se uma figura paterna para o irmão após o pai abandonar a família.A mãe de Jermaine Jackson contou ao jornal Metro que o jovem protege o irmão de dez meses "com tudo o que tem" e que o "ama mais a cada dia".Nos vários vídeos partilhados pela mãe é possível observar JJ, alcunha pela qual é tratado por todos, a brincar e a dançar com o recém-nascido.Rachael tornou-se mãe solteira aos 18 anos, altura em que foi abandonada pelo ex-companheiro. No entanto, quando o menino tinha cinco anos a custódia foi entregue ao pai.Passada uma década a mulher, agora com 33 anos, conseguiu recuperar a custódia de JJ e formar uma família cheia de amor e felecidade.Para Rachael a doença do filho torna-a numa pessoa mais forte.