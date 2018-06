Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino consola irmã mais nova horas antes de esta morrer

Imagem que mostra o carinho entre os dois está a correr o mundo.

18:46

Uma imagem de Jackson, de seis anos, a consolar a irmã mais nova, Addy, de quatro, está a correr o mundo. O menino norte-americano surge de braço dado com a irmã, horas antes de esta morrer devido a um cancro.



O pequeno Jackson recusou abandonar Addy no momento mais difícil da sua vida e, para o provar, ficou esta imagem devastadora - a última que tiraram juntos.



"Um menino pequenino não deveria ter de dizer adeua à sua parceira de crime, sua companheira, melhor amiga e irmã mais nova. Não deveria ser assim. É o mundo em que vivemos", escreveu o fotógrafo como legenda da imagem partilhada nas redes sociais.



Addy Joy morreu devido a um cancro no cérebro que afetou os seus músculos, nervos, batimento cardíaco e respiração.