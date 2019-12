Menino convida turma do jardim de infância para assistir à sua cerimónia de adoção

Michael Clarck Jr. , um menino de cinco anos, residente no Michigan, nos EUA, convidou a turma do jardim de infância para assistir à sua cerimónia de adoção oficial, no tribunal do condado de Kent.O menino foi adotado pelos seus pais adotuvos, Andrea Melvin e Dave Eaton, que já o acolheram há cerca de um ano atrás.Imagens do momento mostram dezenas de crianças sorridentes a envergar recortes de corações, em jeito de apoio ao coleguinha.Todos os meninos tiveram a oportunidade de se apresentarem perante os magistrados e de deixar algumas palavras de conforto a Michael.A situação carinhosa foi testemunhada por um repórter da TV Grand Rapids, a quem o menino deixou escapar uma confissão: "Eu amo o meu pai".Na passada terça-feira celebrou-se o Dia Nacional da Adoçaõ em Kent County, no qual outras 35 crianças (para além de Michael) viram as suas adoções ser oficializadas.