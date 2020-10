Menino de 10 anos apanha pneumonia rara através do hamster da irmã

Jack Sage, de 10 anos, está há um ano a recuperar de uma pneumonia rara, alegadamente contraída através do hamster de estimação da irmã.

Inicialmente o menino apresentou problemas respiratórios e erupções cutâneas, sintomas que levaram os médicos a pensar que a criança teria uma leucemia, tal como conta o jornal britânico Mirror.

No entanto, o diagnóstico acabou por revelar uma rara pneumonia eosinofílica, possivelmente contraída através do pequeno hamster 'Tango'.

Jack, de Northants, em Inglaterra, esteve no hospital cerca de 60 vezes desde outubro de 2019, altura em que adoeceu.

A mãe revelou que a família acabou por se despedir do animal e arranjar outra família de acolhimento quando descobriu que o animal estava na origem dos problemas de saúde do filho. "Não podíamos correr riscos. O ‘Tango’ foi agora morar com uma enfermeira", revelou a mãe numa entrevista ao jornal.

Jack foi já tratado com esteróides e encontra-se a recuperar para regressar às aulas.