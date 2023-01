Menino de 10 anos mata a tiro o colega de turma após perder num jogo de máquina

Um menino de 10 anos matou a tiro um colega de turma, de 11 anos, depois de ter perdido num jogo de máquina, no passado domingo, num salão de jogos em Veracruz, no México.Após perder o jogo contra o colega, o rapaz foi a casa, pegou na arma da família, regressou ao local e matou o menino.A mãe da vítima disse que quando chegou ao local o filho "já estava com convulsões, entre a vida e a morte". A bala atingiu a cabeça do menino, acima da orelha, e a transferência para o hospital não lhe salvou a vida.O jornal mexicano Reforma, citado pelo El País, relatou as palavras da mãe: "A única coisa que peço é que me ajudem a conseguir justiça, porque o meu filho morreu por causa dos pais do rapaz que o matou. É uma falta de responsabilidade deixar uma arma em cima da mesa, como se fosse algo para comer".A família do agressor fugiu da cidade de La Perla, em Veracruz - local onde ocorreu a tragédia-, um dos estados do México com maior taxa de violência, de acordo com o El País.