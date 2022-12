Menino de 10 anos mata mãe a tiro por se recusar a comprar-lhe óculos de realidade virtual

Um menino de 10 anos, matou a mãe a tiro, na cidade de Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin, depois desta se recusar comprar óculos de realidade virtual. Depois do crime, que aconteceu na passada segunda-feira (21 de novembro) o menino entrou na conta da mãe e encomendou o aparelho para ser entregue no dia seguinte.Apesar de ser menor de idade, o menino foi acusado como adulto, pelo crime de homicídio e está num centro de detenção juvenil, de acordo com o jornal norte-americano New York Post.Inicialmente o menino disse à polícia que o sucedido tinha sido um acidente, que tinha ido buscar a arma ao quarto da mãe e que quando foi para a cave, onde a vítima estava a lavar roupa, a arma disparou quando a rodava à volta do dedo. No entanto, no dia seguinte, o menino admitiu a um dos familiares que apontou intencionalmente a arma à cara da mãe e disparou.No dia seguinte ao crime, o menino entrou na conta que a mãe tinha na Amazon, site de compras online, e encomendou uns óculos de realidade virtual.