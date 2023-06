Menino de 10 anos morre após se engasgar em escola do Reino Unido

Um menino, de 10 anos, morreu no passado sábado após se ter engasgado durante a hora do almoço na escola em Caversham, perto de Reading, no Reino Unido.

Oscar perdeu a consciência e foi levado para o Hospital John Radcliffe, em Oxford, onde acabou por morrer no dia seguinte rodeado pela família. De acordo com o Mirror, os familiares do menino já agradeceram aos funcionários e alunos da escola que fizeram tudo para tentar salvar a criança.

"Em tudo o que fazia, fosse qual fosse a área, ele trazia uma curiosidade contagiante, uma sede não apenas de conhecimento, mas de compreensão, e um desejo de aprender e compartilhar. Nós, os seus pais e irmãos, estamos com o coração partido", revelou a família.



A diretora da escola disse que toda a comunidade escolar está devastada com a perda do Oscar. "Ele foi infalivelmente educado", disse a mulher.