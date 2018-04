Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de 10 anos morre em atropelamento seguido de fuga

Principal suspeito é o condutor de um Alfa Romeo vermelho.

12:27

Um menino de 10 anos morreu após ser atropelado por um carro cujo condutor se pôs em fuga na ilha de Tenerife, em Espanha, na passada quinta-feira.



Carter Carson foi imediatamente levado para o hospital, onde acabou por morrer 24 horas após o incidente que aconteceu junto a um centro comercial. O menino estava de férias com a família na ilha espanhola quando a tragédia aconteceu.



Natural da Irlanda do Norte, vários amigos e conhecidos da família já demonstraram o pesar pela sua morte e criaram uma angariação de fundos para ajudar com as despesas do funeral, onde já reuniram cerca de 4000 euros.



A polícia já iniciou uma investigação para apanhar o individuo que atropelou Carter e se pôs em fuga logo de seguida. As principais suspeitas recaem sobre um carro Alfa Romeo vermelho, que terá passado por um agente da polícia com a parte da frente danificada, minutos depois de o atropelamento ser registado.



Apesar de a imprensa espanhola ter noticiado a detenção do alegado suspeito, as autoridades desmentem tal facto, garantindo que as investigações prosseguem.