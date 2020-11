Menino de 10 anos operado enquanto tocam piano no bloco operatório

Um rapaz de 10 anos foi submetido a uma cirurgia para remover um duplo tumor na medula espinal, em Itália, enquanto no bloco operatório era tocado piano, numa frequência com comprovados efeitos terapêuticos.A operação ocorreu na segunda-feira, no hospital de Salesi, em Ancona. Enquanto a equipa de neurocirurgia procedia à operação, o biólogo molecular Emiliano Toso estava ao lado da mesa de operações a tocar piano, numa frequência com reconhecidos efeitos terapêuticos sobre o corpo do paciente.Os médicos, que monitorizaram a atividade elétrica no cérebro da criança durante as quatro horas que durou a operação, sublinham que foi possível observar alterações na atividade cerebral quando a música era interrompida, o que os leva a crer que a música estava a ser percebida pelo paciente.