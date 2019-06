Menino de 10 anos salva holandês preso nos Picos de Europa em Espanha

Rubén López Rimada tem 10 anos e foi fundamental no resgate de um holandês de 64 anos que sofreu uma queda no Parque Nacional de Los Picos de Europa, na zona norte de Espanha, este domingo.



O jovem passeava com a família na montanha quando ouviu gritos de socorro. Tinha-se separado da família para tirar algumas fotografias e foi nessa altura que ouviu o pedido de ajuda. Ninguém além de Rubén ouviu os gritos e, por isso, o alerta lançado pela criança foi fundamental.







O pai chegou a achar que as vozes se tratavam de uma gravação, mas a insistência do menino levou o pai a lançar o alerta.



As equipas de resgate, com recurso a um helicóptero, foram imediatamente acionadas para o local e conseguiram localizar o homem.



Un niño de 10 años, clave en el rescate de un holandés atrapado en una grieta de Picos de Europa https://t.co/0C22nqwJ4J



El hombre perdió su audífono en la caída y no contestaba a las respuestas del niño y su padre a sus gritos de auxilio. Por momentos parecía una grabación pic.twitter.com/30TSRjw1PC — Europa Press (@europapress) June 24, 2019





A família de Rubén foi ao hospital mais tarde para visitar o homem ferido. O homem, convalescente, mostrou-se muito grato à criança. A vítima mal falava espanhol, por isso falou em inglês com a mãe do menino, Celia Rimada.