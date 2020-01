Menino de 10 anos suspeito de ter engravidado adolescente de 13 anos

Um adolescente de 13 anos descobriu que está grávida e acredita que o pai é um menino de dez anos em Zheleznogorsk, Rússia. De acordo com o pediatra que acompanha o caso, é possível que esta criança seja o pai do bebé, porém há mais possibilidades que estão a ser investigadas.Os dois jovens vivem perto um do outro e apesar de não frequentarem a mesma escola, estes costumavam brincar juntos com alguma frequência. De acordo com um relato à estação de rádio russa KRSK, tanto os jovens como os pais dos mesmos pretendem seguir com a gravidez para a frente.As duas crianças tinham nas suas redes sociais o seu estado civil como 'casados' e o caso tem-se tornado viral devido às suas circunstâncias. As autoridades locais foram notificadas pelos médicos e preparam-se para investigar o caso.A família da jovem, grávida de sete semanas, tem sido acompanhada pela segurança social que se mostra preocupada pelo facto de a mãe da jovem de 13 anos se encontrar com cancro em fase terminal.De acordo ainda com outros relatos, a menina tinha mais que um 'namorado' e fica em aberto a possibilidade do pai se tratar de outro rapaz.Nikolai Skorobogatov ainda garante que o caso será facilmente resolvido através de exames de parentalidade e que, apesar de ser um caso alarmante, só poderão ser tiradas conclusões após os especialistas analisarem todas as circunstâncias e resultados.