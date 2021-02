Menino de 10 anos viaja sozinho para visitar o pai e acaba retido em 'hotel quarentena'

Um menino de 10 anos está preso num 'hotel quarentena' no Reino Unido depois de ter realizado uma viagem sozinho para visitar o pai. O progenitor acabou por ter de pagar mais de 2500 euros para ir ter com o filho e ficar em isolamento durante as 11 noites necessárias, revela o jornal Mirror.Os dois apenas podem sair à rua cerca de 15 minutos por dia, segundo o jornal britânico, para uma visita ao parque de estacionamento do hotel em Edimburgo. O jovem, que mora com a mãe em Helsínquia, na Finlândia, voou sozinho para a Escócia onde está o pai e a irmã de três anos.Antonio, pai da criança, disse que já não via o filho desde outubro, quando voou até à Finlândia para celebrar o aniversário do menor.