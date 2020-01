Menino de 11 anos morre de vírus da gripe que se espalhou para o coração

Luca Calanni, um menino de 11 anos residente em Nova Iorque, nos EUA, morreu após ter contraído o vírus da gripe que resultou numa paragem cardíaca.A criança ficou doente na semana passada e desde então que a mãe o levou três meses ao médico. Na quarta-feira, depois de não ver qualquer sinal de melhorias no filho, Ashley decidiu levar Luca ao Hospital Pediátrico John R. Oishei, em Buffalo. Foi lá que o menino ficou internado e que foi diagnosticado com um choque séptico (infeção generalizada).Luca acabou por morrer no sábado depois de o vírus atacar o seu coração e este sofrer uma paragem cardíaca. O caso está a gerar polémica na comunidade médica norte-americana, uma vez que a criança tinha sido vacinada contra a gripe.Luca é a segunda criança nova-iorquina a morrer devido à gripe este ano.